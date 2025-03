Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 21,15 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 21,15 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 21,13 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,39 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 511.466 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,89 Prozent hinzugewinnen. Bei 12,27 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 42,00 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,679 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 21,05 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 54,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,74 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,22 Mrd. EUR.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,81 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Börse Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag