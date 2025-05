Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 24,55 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 24,55 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 24,53 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,65 EUR. Zuletzt wechselten 214.960 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 12.05.2025 markierte das Papier bei 25,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (12,27 EUR). Abschläge von 50,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,25 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,84 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen