Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 13,50 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 13,50 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 13,54 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 477.599 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2023 Kursverluste bis auf 9,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 43,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,666 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,16 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 24.07.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,24 Prozent auf 17,23 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,36 EUR je Aktie belaufen.

