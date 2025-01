Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 18,29 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 18,29 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,44 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,36 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 380.803 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2025 auf bis zu 18,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.02.2024 bei 11,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,11 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 20,57 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 23.10.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,59 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,24 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 30.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Börse Frankfurt: Letztendlich Gewinne im LUS-DAX

Freundlicher Handel: DAX nachmittags in der Gewinnzone