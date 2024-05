Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 15,82 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 15,82 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,75 EUR nach. Bei 16,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 4.367.419 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,01 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2024. 7,56 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 8,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 77,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,663 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,92 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 25.04.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,97 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 23.07.2025.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

