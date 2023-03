Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Mittag positiv

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 9,66 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,83 EUR an. Mit einem Wert von 9,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 5.706.018 Aktien.

Am 30.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 33,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,09 EUR.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.315,00 EUR im Vergleich zu 6.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 25.04.2024.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,25 EUR je Aktie aus.

