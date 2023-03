Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag mit Verlusten

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 9,19 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 9,14 EUR. Bei 9,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 20.085.491 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 25,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,09 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 02.02.2023 vor. Umsatzseitig wurden 6.315,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umgesetzt.

Am 27.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 25.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

SVB-Pleite sendet Schockwellen aus: "The Big Short"-Investor Michael Burry sieht "keine wirkliche Gefahr"

Commerzbank-Aktie, Santander-Aktie & Co. auf Erholungskurs: Notenbankkredite für Credit Suisse stützen andere Bankentitel

Commerzbank, Deutsche Bank & Co: Bank-Aktien weiter in Turbulenzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com