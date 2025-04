Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 20,63 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 20,63 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 20,53 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.592.334 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Abschläge von 40,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,000 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 21,14 EUR angegeben.

Am 30.01.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 14,60 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,21 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

