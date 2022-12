Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag gesucht

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 10,24 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.929.277 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. 30,05 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 41,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,37 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 26.10.2022 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.000,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.918,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,21 EUR je Aktie.

