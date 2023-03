Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittag

Das Papier von Deutsche Bank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 9,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 9,98 EUR. Bei 9,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.285.665 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,41 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,25 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,44 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,09 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 02.02.2023 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.315,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.000,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Deutsche Bank am 27.04.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Bank.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,96 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com