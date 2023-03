Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 9,65 EUR. Bei 9,65 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,52 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 9,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 756.100 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,09 EUR angegeben.

Am 02.02.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.315,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Deutsche Bank am 27.04.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 25.04.2024.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

