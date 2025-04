Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 21,55 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 21,55 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 21,69 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 21,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 544.679 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 23,54 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 75,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,000 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,14 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 30.01.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,21 Prozent auf 14,60 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,79 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

