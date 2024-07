Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 15,53 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 15,53 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.230.209 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,01 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 9,44 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 39,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,666 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,11 EUR an.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,56 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,97 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 22.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,26 EUR fest.

