Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Mittag ins Minus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 15,85 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 15,85 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 15,52 EUR. Bei 16,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.474.140 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,33 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 9,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 40,45 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,661 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 19,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 24.07.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,43 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 17,23 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 30.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

