Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteidigt Stellung am Vormittag

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 14,84 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 14,84 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,90 EUR an. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 14,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 148.209 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 12,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2023 Kursverluste bis auf 8,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,00 Prozent.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,663 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 16,78 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 17,26 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,97 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

