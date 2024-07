Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 14,32 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 14,32 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,20 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,27 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 450.795 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 17,01 EUR markierte der Titel am 26.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,80 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2023 bei 9,44 EUR. Mit Abgaben von 34,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,666 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,12 EUR.

Am 25.04.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,26 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 13,97 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,29 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Rot

DWS-Aktie legt zu Deutsche-Bank-Tochter DWS erhöht 2024er-Prognose - 2025er-Ziele bestätigt