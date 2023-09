Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag in Grün

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 10,15 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 10,15 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,22 EUR aus. Mit einem Wert von 10,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.749.404 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 17,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,65 EUR.

Am 26.07.2023 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 7.409,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 6.650,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,99 EUR fest.

