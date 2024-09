Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 15,20 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 15,20 EUR nach. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,18 EUR nach. Bei 15,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 116.762 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 11,93 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,44 EUR am 25.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 37,89 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,663 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,45 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,23 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

