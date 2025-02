Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 20,45 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 20,45 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,39 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 399.198 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.02.2024 (12,15 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 40,61 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,679 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,19 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 30.01.2025 vor. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Deutsche Bank mit 0,65 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,22 Mrd. EUR – eine Minderung von 54,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,74 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 29.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,80 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

