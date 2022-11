Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Montagmittag südwärts

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 10,32 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,27 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.537.180 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Mit einem Kursverlust von 42,39 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 11.08.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 EUR, nach 0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 6.650,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.000,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Bank am 02.02.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: D K Grove / Shutterstock.com