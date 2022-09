Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Donnerstagmittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 3,7 Prozent auf 7,56 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 7,53 EUR. Bei 7,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4.902.901 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,64 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 48,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,16 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,96 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.650,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.214,00 EUR umgesetzt.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 25.10.2023.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie tiefer: US-Behörden erteilen der Deutschen Bank Strafe in Millionenhöhe

US-Börsenaufsichtsbehörde verhängt Strafen gegen Wall Street-Unternehmen in Milliardenhöhe - auch Deutsche Bank betroffen

Deutsche Bank-Studie: Großteil der Investoren rechnet mit Rezession - S&P 500 könnte deutlich absacken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com