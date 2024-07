Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 14,68 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 14,68 EUR. Bei 14,75 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 14,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 112.173 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,91 Prozent. Am 25.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,44 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,69 Prozent.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,666 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 24.07.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,43 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,23 Mrd. EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,35 EUR im Jahr 2024 aus.



