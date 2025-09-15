Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 234,50 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 234,50 EUR abwärts. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 232,10 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 237,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 202.194 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 294,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,50 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2024 auf bis zu 200,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 14,37 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,24 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,11 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

