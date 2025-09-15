Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Donnerstagmittag südwärts

So entwickelt sich Deutsche Börse

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 228,50 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 228,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 228,30 EUR. Bei 229,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 118.459 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,80 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 200,80 EUR. Dieser Wert wurde am 20.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,24 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,63 EUR an.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,11 EUR im Jahr 2025 aus.

