Deutsche Börse Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Deutsche Börse

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 229,30 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 229,30 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 229,10 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 230,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.356 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 294,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 20.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 200,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,24 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 271,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,12 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

