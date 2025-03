Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag in Rot

So bewegt sich Deutsche Börse

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 266,10 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 266,10 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 264,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 272,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 256.417 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 274,60 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 3,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 175,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,90 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,23 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 234,33 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,17 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

