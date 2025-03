Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 267,80 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 267,80 EUR zu. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 268,50 EUR. Bei 266,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 101.947 Stück gehandelt.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 274,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Bei 175,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,32 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 EUR, nach 3,80 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 235,63 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,20 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

