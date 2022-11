Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Post zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 35,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Post-Aktie bei 36,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.149.158 Deutsche Post-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 58,31 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,58 Prozent hinzugewinnen. Am 28.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 29,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 54,43 EUR für die Deutsche Post-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Post am 05.08.2022. In Sachen EPS wurden 1,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Post 0,87 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 24.029,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 20.036,00 EUR umgesetzt.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Post möglicherweise am 07.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

