Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post kommt am Mittag kaum vom Fleck

Bei der Deutsche Post-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 33,25 EUR. Der Kurs der Deutsche Post-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,33 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Post-Aktie ging bis auf 32,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,23 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 621.646 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 58,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,04 EUR für die Deutsche Post-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Post am 05.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 1,02 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.029,00 EUR umgesetzt, gegenüber 19.473,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Deutsche Post-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 07.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Post einen Gewinn von 4,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

