Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Um 12:22 Uhr ging es für die Deutsche Post-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 36,04 EUR. Die Deutsche Post-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,82 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,01 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 613.784 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 58,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 38,20 Prozent Plus fehlen der Deutsche Post-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 28.09.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Post-Aktie 21,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Post-Aktie bei 56,04 EUR.

Am 05.08.2022 lud Deutsche Post zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Post im vergangenen Quartal 24.029,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Post 19.473,00 EUR umsetzen können.

Am 08.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Deutsche Post veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 07.11.2023.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie wenig bewegt: Netzagentur-Präsident will angesichts Briefprobleme bei der Post sanktionieren können

Deutsche Post-Aktie in Grün: Deutsche Post rechnet mit gutem Weihnachtsgeschäft

Deutsche Post-Aktie unter Druck: Deutsche-Post-Finanzchefin sieht sich in Erwartungen bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com