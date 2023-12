Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteuert sich am Mittag

So bewegt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 22,45 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 22,45 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,56 EUR an. Bei 22,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.268.897 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 05.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 23,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 3,03 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2023 (18,50 EUR). Abschläge von 17,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,71 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.556,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 23.02.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 19.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich leichter

TecDAX aktuell: TecDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

November 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Deutsche Telekom-Aktie angepasst