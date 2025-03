Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag ohne große Veränderung

Ingmar Königshofen schaut sich die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Um 18 Uhr live: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!

Aktien-Tipp Deutsche Telekom-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Vormittag an Boden

NanoTrader in Aktion: So findest du starke Trading-Signale

Total number of shares and voting rights at February 28, 2025

Gute Stimmung in New York: nachmittags Gewinne im Dow Jones

Aufschläge in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Internet von vor 10 Jahren bedeutet

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX in Rot

Heute im Fokus

Rüstungsaktien im Fokus: Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. steigen weiter. Eutelsat-Aktie springt an: US-Anbieter sperrt Ukraine-Zugang - Musk betont Wichtigkeit von Starlink. BYD-Aktie & Co: China übt Vergeltung für kanadische E-Auto-Zölle. Bitcoin-Kursverfall: Einstiegschance bei Aktien von Coinbase, Strategy & Co.? LEG Immobilien hebt Dividende an und bestätigt Ziele. Checkpoint Therapeutics-Aktie zündet nach Übernahmeplänen durch Sun Pharma den Turbo. TRATON enttäuscht mit Ausblick.