Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag im Plus

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 31,97 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 31,97 EUR zu. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 31,99 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,61 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 295.847 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 30.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 32,44 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,50 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom -0,21 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 30,93 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,37 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Deutsche Telekom am 15.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 06.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 2,00 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

