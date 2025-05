Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,66 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 31,66 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 31,87 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,27 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,50 EUR. Zuletzt wechselten 2.061.255 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 13,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,60 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 31,78 Prozent Luft nach unten.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,50 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,21 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 30,93 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

