Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag in Grün

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 30,45 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 30,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 30,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,29 EUR. Bisher wurden heute 1.495.060 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. 17,93 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,47 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,43 EUR aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

