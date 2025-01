Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittag seitwärts

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 32,26 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 32,26 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 32,50 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,08 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,39 EUR. Zuletzt wechselten 1.399.486 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,50 EUR an. 0,74 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,73 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 55,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,898 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,64 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 14.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 27,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

