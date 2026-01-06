DAX24.892 +0,1%Est505.932 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 -1,0%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.138 -1,3%Euro1,1698 +0,1%Öl60,05 -0,8%Gold4.465 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Chevron 852552 ExxonMobil 852549
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt höher als je zuvor -- Wall Street beendet Handel im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
Bilanzierungsfehler könnte Tech-Aktien belasten - Jim Chanos warnt vor Gefahr für NVIDIA-Partner Bilanzierungsfehler könnte Tech-Aktien belasten - Jim Chanos warnt vor Gefahr für NVIDIA-Partner
Amazon-Aktie vor starkem Jahr 2026: Argent Capital Management erwartet KI-Schub trotz schwacher Performance 2025 Amazon-Aktie vor starkem Jahr 2026: Argent Capital Management erwartet KI-Schub trotz schwacher Performance 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

Deutschland, Frankreich und Polen beraten über Ukraine-Hilfe

07.01.26 05:49 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) trifft sich an diesem Mittwoch (16.00 Uhr) in Paris mit seinen Kollegen aus Frankreich und Polen, Jean-Noël Barrot und Radoslaw Sikorski. Beim Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks soll es vor allem um die Unterstützung der Europäer für die von Russland angegriffene Ukraine gehen, teilte das Pariser Außenministerium mit. Am Dienstag hatten die westlichen Unterstützer der Ukraine in Paris beraten, wie ein möglicher Waffenstillstand und Frieden in der Ukraine abgesichert werden kann.

Wer­bung

Später sollte zu dem Treffen in der französischen Hauptstadt auch Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar hinzukommen. Dies soll den Stärkungen der Beziehungen zwischen der EU und Indien dienen. Außerdem sollen die Herausforderungen im indopazifischen Raum thematisiert werden, hieß es in Paris. Das Weimarer Dreieck war 1991 als Gesprächsformat von den damaligen Außenministern der drei Länder in Weimar begründet worden./evs/DP/nas