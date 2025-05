DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag stark gefragt

DEUTZ im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 6,0 Prozent auf 7,31 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 6,0 Prozent auf 7,31 EUR. Im Tageshoch stieg die DEUTZ-Aktie bis auf 7,33 EUR. Mit einem Wert von 6,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 750.373 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 8,69 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 50,21 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,60 EUR.

DEUTZ veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,07 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 489,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 454,70 Mio. EUR in den Büchern standen.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,625 EUR fest.

