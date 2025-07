DEUTZ Aktie News: DEUTZ steigt am Vormittag

DEUTZ im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 7,97 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 7,97 EUR. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 7,99 EUR zu. Bei 7,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 58.799 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 8,07 EUR. 1,32 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Mit einem Kursverlust von 54,30 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,172 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,60 EUR je DEUTZ-Aktie an.

DEUTZ ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,07 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent auf 489,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 454,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,614 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

DEUTZ-Aktie setzt Erholung fort

DEUTZ-Aktie in Grün: Gewinne von DEUTZ unter Druck - Aufschwung im zweiten Halbjahr erwartet