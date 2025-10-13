DEUTZ Aktie News: DEUTZ schiebt sich am Mittag vor

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Zuletzt wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 9,23 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 9,23 EUR zu. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 9,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 183.148 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2025 auf bis zu 9,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 7,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 3,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 139,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,155 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,90 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 518,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,546 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

