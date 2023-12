DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 43,77 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 43,77 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,86 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,19 EUR. Bisher wurden heute 1.382.825 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 7,48 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 34,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,04 EUR.

Am 08.11.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR umgesetzt.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

