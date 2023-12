DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 43,34 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 43,34 EUR. Bei 43,40 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,19 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 78.002 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,55 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 34,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,35 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 47,04 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,17 EUR je Aktie.

