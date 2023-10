DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 38,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 38,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27.443 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. 21,88 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,05 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,05 EUR.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 1,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20.094,00 EUR – eine Minderung von 16,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24.029,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,26 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

