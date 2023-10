DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 37,60 EUR abwärts.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 37,60 EUR abwärts. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 37,46 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,49 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 85.708 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 20,09 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2022 bei 30,48 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 23,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,05 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 20.094,00 EUR, gegenüber 24.029,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,38 Prozent präsentiert.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

