DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag gefragt

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 44,02 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 44,02 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,18 EUR. Bei 44,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 590.745 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 6,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,72 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 08.11.2023 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 1,01 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 19.398,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 4,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

