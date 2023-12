DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Nachmittag an

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 44,39 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 44,39 EUR. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 44,42 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.040.437 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,98 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,09 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 23,21 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,72 EUR.

Am 08.11.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,28 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

