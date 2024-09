DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verliert am Freitagmittag

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 38,88 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 38,88 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,45 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 223.638 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 20,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 41,49 EUR angegeben.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 20,09 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 2,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

LSE und Intesa Sanpaolo ersetzen DHL und Reckitt im Stoxx 50 - Aktien uneinheitlich

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Bernstein Research verleiht DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Börse Frankfurt in Rot: DAX am Dienstagmittag leichter