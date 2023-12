DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Mittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 44,64 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 44,64 EUR. Bei 44,82 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 334.232 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,40 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,09 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 23,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,72 EUR.

Am 08.11.2023 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,30 Prozent zurück. Hier wurden 19.398,00 EUR gegenüber 24.038,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2026 4,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

