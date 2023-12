DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag ins Plus

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 44,93 EUR nach oben.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 44,93 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 44,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 772.302 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Mit einem Zuwachs von 4,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,09 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 47,72 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 1,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 06.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im LUS-DAX

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich zu

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels stärker