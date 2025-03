DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 42,46 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,1 Prozent auf 42,46 EUR ab. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,25 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.790.157 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 4,26 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 33,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 22,21 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,89 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,83 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,35 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 2,82 EUR im Jahr 2024 aus.

